Przerażający nokaut w wykonaniu byłego mistrza KSW. Rywal padł nieprzytomny na matę

Polscy kibice doskonale kojarzą Soldica z jego efektownych występów w KSW. Chorwat to były mistrz dwóch kategorii wagowych - średniej i półśredniej. W swojej karierze znokautował m.in. Borysa Mańkowskiego i Mameda Chalidowa. Mimo imponującej serii zwycięstw postanowił opuścić KSW, by kontynuować karierę w federacji ONE Championship.