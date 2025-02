Szesnaście zespołów pozostało w walce o najbardziej prestiżowe klubowe trofeum w Europie. Do ósemki, która miejsce w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagwarantowała sobie już wcześniej, dołączyły drużyny, które musiały najpierw wygrać w pierwszych w historii tych rozgrywek barażach. O tym, z kim przyjdzie im zagrać o awans do ćwierćfinału, zadecydowało piątkowe losowanie, dzięki któremu poznaliśmy też drabinkę aż do samego finału.

Reklama