Nerwowy okres w życiu Polaka. Czegoś takiego jeszcze nie przeżył

Wydawało się, że w trwającej już ponad piętnaście lat karierze nic go nie zaskoczy. A jednak. W Polsce tuż po zakończeniu zeszłorocznych zmagań zapanowało prawdziwe transferowe szaleństwo. Nawet czołowe nazwiska nie mogły być pewne swego, bo długo nie było informacji jakie zespoły wystąpią na zapleczu PGE Ekstraligi. Nad przepaścią znalazł się Orzeł Łódź, po tym gdy początkowo rezygnację ogłosił właściciel, Witold Skrzydlewski . Sytuację chciało wykorzystać Wybrzeże Gdańsk, które co prawda sportowo spadło z ligi, ale chciało się utrzymać na drugim poziomie rozgrywkowym kosztem wspomnianej ekipy z Miasta Włókniarzy. To spowodowało dosyć spore zawirowania.

Jakub Jamróg odczuł je na własnej skórze i nie kryje ogromnego zaskoczenia. "Nie miałem ofert z PGE Ekstraligi, ale w METALKAS 2. Ekstralidze faktycznie coś się działo. W tym roku rynek transferowy był bardzo zwariowany przez to, co działo się z Tarnowem i Łodzią . Takiego nerwowego i nieprzewidywalnego okresu jeszcze w swojej karierze nie przeżywałem. Na szczęście wypracowałem sobie już taką pozycję, że na tym rynku byłem w miarę stabilny i nie musiałem wykonywać żadnych nerwowych ruchów" - przekazał całkowicie szczerze na łamach "Ekstraliga.pl".

Jakub Jamróg chce dać radość krośnieńskim kibicom. Czekają go dwa wyjątkowe mecze

Ostatecznie 33-latek trafił do ambitnego i co najważniejsze stabilnego ośrodka z Krosna. Cellfast Wilki niedawno rywalizowały w elicie, a teraz znów chcą wrócić do grona czołowych ośmiu zespołów w kraju. Żużlowcy są po zgrupowaniu w słynnym Arłamowie i niebawem rozpoczną walkę o punkty. Jakub Jamróg co najmniej dwa razy zmierzy się z macierzystym zespołem, ponieważ Autona Unia awansowała w zeszłym roku do Metalkas 2. Ekstraligi.