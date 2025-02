Wyrasta na gwiazdę. Polska liderka Pucharu Świata rzuca wyzwanie skokom narciarskim

Niesamowity sezon Polaków. Andżelika Wójcik liderką Pucharu Świata

Do tego grona z całą pewnością można zaliczyć Wójcik, która jako pierwsza Polka wskoczyła na fotel liderki Pucharu Świata . 29-latka przewodzi stawce na 500 metrów kobiet, a jej formę i wielkie możliwości zauważają największe rywalki. W ubiegłym tygodniu ze wspólnych treningów z Wójcik i jej trenerem skorzystała Jackson, aktualna mistrzyni olimpijska z Pekinu. W weekend obie zapewne dwukrotnie spotkają się w rywalizacji na 500 m.

- To jest jeden z najlepszych sezonów polskich panczenów od lat. Wielu z nas poszło mocno do przodu, a najważniejsze jest to, że trzymamy wysoki poziom - powiedziała Wójcik.