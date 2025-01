Katastrofa samolotu w USA. Na pokładzie byli rosyjscy mistrzowie

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy lotniczej, w której udział wziął samolot pasażerki linii American Airlines, a także wojskowy helikopter US Army. Gdy pierwsza z maszyn próbowała podchodzić do lądowania na lotnisku imienia Ronalda Regana w Waszyngtonie, zderzyła się z helikopterem i runęła do rzeki. Na pokładzie Bombardiera lecącego z miasta Wichita były 64 osoby, z kolei na pokładzie śmigłowca trzech żołnierzy. Bilans ofiar wciąż rośnie, z wody wyciągane są kolejne ciała.

Reklama