Koszmar podczas treningu. Mistrzostwa świata bez gwiazdy, wydano komunikat

"Poinformowałem Kamila o decyzji i powiedziałem mu, aby kontynuował treningi, ponieważ po mistrzostwach świata nadal istnieje szansa na zakwalifikowanie się do drużyny na ostatnią część sezonu. Piotr Żyła jest obrońcą tytułu na małej skoczni, dlatego znalazł się w kadrze na mistrzostwa. Powodem, dla którego zabieramy pięciu zawodników, jest to, że sztab trenerski chce stworzyć atmosferę pracy bez nadmiernej rywalizacji wewnętrznej . Poziom stresu na tak dużej imprezie i tak jest już wystarczająco wysoki" - oznajmił szkoleniowiec w komunikacie PZN.

Halvor Egner Granerud kontuzjowany. Nie wystąpi na mistrzostwach świata

Komunikat w piątkowy poranek wydali także Norwegowie. I niestety nie jest on pozytywny. Chodzi o Halvora Egnera Graneruda. Gwiazdor początkowo miał wystąpić przed własną publicznością, lecz nagle doszło do niekorzystnego zwrotu akcji. "Nabawił się on kontuzji kolana podczas treningu w tym tygodniu. Niestety sportowiec z Asker nie weźmie z tego powodu udziału w mistrzostwach świata. Szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazali działacze na platformie X.