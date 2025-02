Akop Szostak nie chce już niczego ukrywać. Opowiedział o chorobie

Akop Szostak to postać doskonale znana fanom sportu. W przeszłości zajmował się kulturystyką, a w 2015 roku zadebiutował w oktagonie, odnosząc pierwszy w karierze triumf w walce z Januszem Dylewskim podczas gali ToM 1: First Blood. W późniejszych latach był zawodnikiem takich federacji jak FEN i KSW. Ostatni pojedynek stoczył w 2021 roku podczas gali KSW 62 w Warszawie. Wówczas w walce wieczoru zmierzył się z Szymonem Kołeckim i przegrał w pierwszej rundzie przez nokaut. Reklama

Choć w klatce Szostak nie występował od ładnych paru lat, wciąż cieszy się on ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców. Fighter dba o dobry kontakt z fanami i aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Tym razem gwiazdor MMA postanowił poruszyć dość delikatny i bardzo intymny temat. Opowiedział bowiem o chorobie, którą zdiagnozowano u niego z ubiegłym roku.

Reklama Mateusz Skrzypczak: W obu meczach byliśmy lepsi, strzeliliśmy im 6 goli i mogą spokojnie wracać do domu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Intymne wyznanie Akopa Szostaka. Opowiedział o depresji. "Odpowiednia diagnoza i leczenie mogą uratować życie"

Jak wyjawił Akop Szostak w poście opublikowanym na Instagramie, latem 2024 roku zdiagnozowano u niego depresję. "Chciałbym podzielić się z wami czymś bardzo osobistym - czymś, co przez długi czas było dla mnie powodem do wstydu, choć dziś wiem, że nie powinno nim być. Nigdy o tym nie mówiłem, bo wydawało mi się, że nie pasuje do tego, kim jestem, jak postrzegają mnie inni. Ale milczenie niczego nie zmienia, a jeśli mogę pomóc choć jednej osobie, to warto o tym mówić. Latem zdiagnozowano u mnie depresję. Wiem, że to słowo często bywa bagatelizowane, używane jako synonim gorszego nastroju, ale depresja to coś znacznie więcej. To choroba śmiertelna" - przekazał. Reklama

Zawodnik MMA zaapelował do swoich fanów, że jeśli nie czują się najlepiej psychicznie, nie powinni bać się prosić innych o pomoc. On sam na początku bagatelizował objawy, jakie się u niego pojawiały. "Początkowo myślałem, że to po prostu gorszy czas - przemęczenie, stres, nadmiar obowiązków" - przyznał. Wówczas postanowił z ciekawości wypełnić Kwestionariusz Depresji Becka, a wynik mocno go zaskoczył.

"Ale przecież test online to jeszcze nie diagnoza, prawda? Mimo to coś mnie tknęło i poszedłem do psychiatry. Diagnoza tylko to potwierdziła. Od kilku miesięcy biorę leki. Przez pewien czas czułem się, jakbym był zamknięty w ciemnym pokoju bez światła, w dusznym, zimnym miejscu, z którego nie ma wyjścia. Powodów było wiele, ale dziś nie chcę o nich mówić. Dziś czuję się dobrze. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że depresja nie wybiera - dotyka ludzi niezależnie od wyglądu, siły fizycznej, płci czy zawodu. Odpowiednia diagnoza i leczenie mogą uratować życie. Może właśnie ktoś, kto to czyta, zda sobie sprawę, że też potrzebuje pomocy. I chcę, żebyście wiedzieli - to żaden wstyd" - podsumował. Reklama

Według raportu opublikowanego przez ONZ, do 2030 roku depresja stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie. Na ten moment w Polsce choruje na nią około 1,2 mln osób.

---------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Akop Szostak / Michal Zebrowski/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Akop Szostak w oktagonie / Adam Jankowski / Reporter