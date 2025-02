Alarm ws. Świątek. Wracają demony z przeszłości. "Ciężko jej wyjść"

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zrobiło się zresztą nerwowo. Szybko media społecznościowe obiegło wideo prezentujące zachowanie zawodniczki po przegranej batalii. Ta nie podała ręki Wimowi Fissettowi. "Porażki to część sportu, tak jak emocje im towarzyszące. W dzisiejszej sytuacji nie ma drugiego dna i proszę o niedorabianie daleko idących teorii, jeśli chodzi o relację Igi z trenerem, która była i jest bardzo dobra " - przekazała co prawda Daria Sulgostowska na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" , ale kibice zauważają, że coś tu nie gra.

Problemy Igi Świątek. Za dużo nerwów w grze wiceliderki rankingu WTA

Były tenisista zwrócił również uwagę na to, iż raszynianka stała się nieobliczalna. Tak jak kilka lat temu. "Tutaj niestety od początku roku pojawiają się stany, gdzie Iga wygląda tak, jakby cofnęła się do okresu wczesnych swoich występów, kiedy wchodziła do Wielkiego Szlema i rozpędzała się do wielkiej kariery. Miała wtedy mecze genialne, a potem na przykład przychodził mecz z Halep na Roland Garros i 1:6, 1:6" - odparł.