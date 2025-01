Mistrzowie świata na pokładzie samolotu rozbitego w USA. Przed laty zachwycali publiczność

Pierwsze informacje o katastrofie w Stanach Zjednoczonych zaczęły napływać w czwartek po godz. 4 czasu europejskiego. Samolot pasażerski linii PSA, będącej regionalnym partnerem American Arlines, lecący z miasta Wichita zderzył się ze śmigłowcem wojskowym i wpadł do rzeki Potomac pod Waszyngtonem.

Samolotem pasażerskim podróżowały w sumie 64 osoby - 60 pasażerów i czterech członków załogi, z kolei na pokładzie wojskowego śmigłowca znajdowało się trzech żołnierzy. Wiadomo już, że zginęło co najmniej 19 osób, ale wiele wskazuje na to, że śmiertelny bilans będzie rósł.

Wraz z upływem godzin pojawiały się coraz to nowsze doniesienia na temat pasażerów lotu z Wichita. Z informacji przekazanych przez profil The Skattin Lesson wynika, że na pokładzie znaleźli się m.in. łyżwiarze oraz trenerzy , którzy wracali z obozu po mistrzostwach kraju. Na tragedię zareagowała już Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU).

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) i globalna społeczność łyżwiarzy są głęboko wstrząśnięci tragicznym wypadkiem samolotu American Airlines w Waszyngtonie. Jesteśmy zdruzgotani tym, że wśród osób na pokładzie byli łyżwiarze wraz z członkami rodzin, przyjaciółmi i trenerami. Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Łyżwiarstwo figurowe to coś więcej niż sport — to zżyta rodzina — i trzymamy się razem

Kim są Jewgenia Szyszkowa i Wadim Naumow?

Ambicje Szyszkowej i Naumowa sięgały jednak wyżej. Gdy stało się jasne, że na organizowane po igrzyskach w Lillehammer mistrzostwa świata w Japonii nie pojadą mistrzowie i wicemistrzowie olimpijscy, to wspomniana para wyrosła na poważnego kandydata do złota. Oczekiwań nie zawiodła, sięgając po tytuł najlepszej pary globu.

Szyszkowa i Naumow startowali jeszcze przez kilka sezonów, po drodze sięgnęli po wicemistrzostwo świata, ale już nigdy nie zachwycali tak, jak w pamiętnym 1994 roku. W 1995 roku stanęli z kolei na ślubnym kobiercu, trzy lata później przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, a w 2001 roku zostali rodzicami Maksima, który poszedł w ślady rodziców i również został łyżwiarzem. Syn mistrzów świara należy do kadry amerykańskiej - podczas ostatnich mistrzostw kraju zajął czwarte miejsce. Szyszkowa i Naumow nie tylko zaszczepili w synu miłość do łyżwiarstwa figurowego, ale od lat jako trenerzy pracowali z młodymi talentami.