Kilka dni temu NRK opublikowało wywiad z Silje Opseth , w którym norweska skoczkini narciarska opowiedziała o swoich problemach ze zdrowym podejściem do odżywiania . 25-latka zdradziła, że wielokrotnie w trakcie jej kariery w jej głowie pojawiał się głos, mówiący jej, że “powinna zrzucić zbędne kilogramy", aby odnosić sukcesy w tej dyscyplinie. Bolesne wyznanie poruszyło Maren Lundby , która postanowiła ponownie poruszyć temat obecnych przepisów dotyczących BMI w skokach narciarskich.

Mistrzyni dała do zrozumienia, że zawodnicy mający BMI poniżej 21 nie powinni brać udziału w międzynarodowych zawodach. "Obecne przepisy sprawiają, że skoczkowie mogą świadomie redukować wagę poniżej progu 21 BMI i skakać na krótszych nartach. Oznacza to, że wielu zawodników decyduje się na celowe chudnięcie, aby uzyskać przewagę. Nie możemy pozwolić, by sukces sportowy był osiągany kosztem zdrowia" - stwierdziła.