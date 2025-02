Ja wiem, ile teraz będzie złości w Stochu, że go nie wzięli. A może jeszcze jest taka nadzieja właśnie w związku z treningami. Osobiście zrobiłbym im jeszcze, jak to było wtedy, wewnętrzną kwalifikację na trzy dni przed wyjazdem i jeszcze bym zmienił zdanie, jakby Kamil okazał mi się najlepszy. No bo jak wtedy można by było go nie wziąć?

~ powiedział.