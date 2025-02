Do niedawna relacje między tenisistkami były raczej chłodne. W końcu uległy znacznemu ociepleniu, a zawodniczki odbyły kilka wspólnych treningów i razem tworzyły treści publikowane później w mediach społecznościowych. Wielokrotnie chwaliły też wzajemnie swoje umiejętności, a kolejny raz Polka wyraziła uznanie dla Białorusinki tuż po awansie do ćwierćfinału turnieju w Dubaju.

Na konferencji prasowej raszynianka dostała dość nietypowe pytanie , którą z rywalek hipotetycznie wybrałaby na swoją trenerkę. Po chwili zastanowienia wskazała m.in. na Sabalenkę. - Andrea Petković już nie gra, ale słyszałam, że miała bardzo dobre oko. Zawsze ją lubiłam, więc myślę, że zdołałybyśmy się dogadać. Poza tym nie wiem... Ale może Aryna? Jest starsza ode mnie, więc może zakończy karierę wcześniej. To byłoby zabawne - śmiała się 23-latka.

Kibice nie odpuścili Sabalence. Białorusinka odpowiada na słowa Świątek

Nie umknęło to kibicom i gdy Białorusinka na swoim Instagramie zaprosiła ich do zadawania różnych pytań, jedno z nich dotyczyło właśnie słów Polki. - Iga powiedziała, że byłabyś dobrą trenerką. Co o tym myślisz? - zapytał jeden z obserwujących i na odpowiedź nie musiał długo czekać.