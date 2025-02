„Nafciarze” grają bez odpoczynku po wielkim triumfie. W poniedziałek „Derby Pomorza”

Podopieczni Xaviera Sabate znakomicie rozpoczęli drugą część sezonu. Przed tygodniem zdobyli Paryż, a w czwartek bardzo pewnie pokonali przed własną publicznością Fuchse Berlin. Takie rozstrzygnięcia niemal na pewno dają im fazę pucharową Ligi Mistrzów. "Nafciarze" nie mają czasu na odpoczynek. Już w piątek podejmą zespół z Lubina.

- Musimy być jak najlepiej przygotowani. Będziemy zmęczeni, ale chcemy wejść w tę rywalizację w pełnym skupieniu, aby móc zrealizować wszystkie nasze założenia i podnieść jeszcze wyżej poziom naszej gry - wyjaśnia Leon Susnja, lider obrony Orlen Wisły. Reklama

W najbliższym czasie najwięcej emocji przyniesie rywalizacja o miejsce w czołowej ósemce. Zespoły, które myślą o grze o medale chcą zająć lokaty 3-6, które pozwolą uniknąć mocarzy z Płocka i Kielc w ćwierćfinale. Walka jest bardzo ciekawa. O trzecie miejsce rywalizują zespoły z Głogowa, Gdańska i Ostrowa Wielkopolskiego. W sobotę Rebud KPR Ostrovia zagra na ternie, na którym faworyci gubili już punkty w tym sezonie, a więc w Piotrkowie Trybunalskim.

- Piotrkowianin to bardzo waleczny zespół, nigdy nie odpuszczają. Potrafią zaskoczyć nawet drużyny z czołówki naszej ligi, jak Chrobrego. Na pewno ich dużą przewagą jest Hala Relax, gdzie zdobywają większość punktów ze swojego dorobku. Mają bardzo twardo grającą obronę oraz mix doświadczenia w postaci Piotra Rutkowskiego oraz młodości Patryka Grzesika i Krzysztofa Żyszkiewicza. Czekają nas ciężkie zawody. Musimy być totalnie skoncentrowani przez całe 60 minut. Jeśli spełnimy wszystkie założenia taktyczne nakreślone przez Kima Rasmussena, jestem optymistą co do końcowego wyniku - tłumaczy Bartłomiej Tomczak, skrzydłowy klubu z Ostrowa. Reklama

W sobotę arcyciekawie powinno być w Kaliszu. Energa MKS przegrała na start zmagań w 2025 roku w Zabrzu. Teraz podejmie Azoty Puławy, które wypadły z ósemki. Oba kluby dzielą tylko cztery punkty.

W niedzielę kolejny test czeka Górnika Zabrze. Podopieczni Aleksandra Miszki nie ukrywają, że ich celem są same zwycięstwa do końca zmagań w fazie zasadniczej, co może dać upragnione szóste miejsce. Teraz zagrają na wyjeździe z walczącym o utrzymanie, ale solidnie wzmocnionym, Śląskiem Wrocław. Ekipa z Zabrza również dokonała kilku roszad. Do zespołu dołączył m.in. Szymon Działakiewicz, który wraca po poważnej kontuzji.

- Moim głównym celem jest odbudowa formy. Wydaje mi się, że jestem już bardzo blisko, ale czas wszystko zweryfikuje. Widzę poprawę z dnia na dzień, zarówno jeśli chodzi o nogę, jak i o pewność siebie, bo psychika jest niezwykle ważna. Moim celem jest także wygrywanie każdego meczu do końca sezonu i znalezienie się w pierwszej szóstce, by powalczyć o medale. Znam potencjał naszej drużyny, widzę chłopaków na treningach i wiem, jakie mamy możliwości. Mam też swoje ambicje i umiejętności, które chcę jak najlepiej wykorzystać. Chciałbym wrócić do swojej najlepszej formy fizycznej, zwłaszcza że prawie rok nie grałem - dokładnie 296 dni. Dlatego moim celem jest walka o pierwszą szóstkę, medale i pełny powrót do formy, by w kolejnym sezonie być jeszcze lepszym niż przed kontuzją - wyjaśnia zawodnik, który w dłuższej perspektywie będzie chciał wrócić do reprezentacji. Reklama

Ważne pojedynki dla układu górnej części tabeli odbędą się w poniedziałek. Corotop Gwardia Opole podejmie KGHM Chrobrego Głogów, a w "Derbach Pomorza" PGE Wybrzeże Gdańsk zagra z MMTS-em Kwidzyn. Gospodarze mogą myśleć o podium, goście ciągle walczą o miejsce w play-offach.