Tragedia na treningu. 17-latka przyciśnięta 270-kilogramową sztangą

Nie żyje Yashtika Acharya. Tragiczny wypadek na treningu

We wtorek Yashtika Achrya wybrała się na siłownię ze swoim trenerem. Podczas jednego z ćwiczeń doszło do tragicznego wypadku. 270-kilogramowa sztanga powaliła sportsmenkę na ziemię, doprowadzając do złamania jej szyi. 17-latka błyskawicznie przewieziona została do pobliskiego szpitala, jednak lekarze nie mieli do przekazania rodzinie dobrych wieści - stwierdzono bowiem zgon trójboistki siłowej. W wyniku incydentu ucierpiał także trener Achryi, doznał on jednak jedynie łagodnych obrażeń.