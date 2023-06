Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Xinyu Wang.

Iga Świątek stanowczo reaguje i odcina się: "Czasami nie jest łatwo grać pewnych meczów"

W trakcie konferencji prasowej po meczu z Wang Xinyu jeden z dziennikarzy podpytywał Igę o "wypiekane" przez nią "bajgle". To metafora do zwycięstw do zera. "Gdy wygrywasz 6:0, internauci szaleją. Wszyscy piszą, że Iga znów otworzyła piekarnię. Co trzeba zrobić, aby zwyciężyć w spotkaniu 6:0, 6:0? Jak myślisz, dlaczego jesteś w stanie wygrywać spotkania w takim stosunku częściej niż inne rywalki?" - zacytował pytanie Sport.pl.