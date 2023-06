Przed startem Rolanda Garrosa dyspozycji Igi Świątek stała pod znakiem zapytania, ponieważ Polka w trakcie turnieju w Rzymie doznała kontuzji , przez którą skreczowała mecz z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale. Polka na paryskich kortach potwierdza jednak, że wciąż znajduje się w świetnej formie i jest poważną kandydatką do wygrania French Open.

Raszynianka w pierwszej rundzie nie bez problemów, ale pokonała Cristinę Bucsę , która w pierwszym secie wysoko ustawiła poprzeczkę 22-latce. Ta w kolejnej rundzie wyeliminowała Claire Liu, wygrywając w identycznym stosunku, co z reprezentantką Hiszpanii (6:4, 6:0).

Iga Świątek rozgromiła Wang Xinyu

Efektowne zwycięstwo Świątek zachwyciło obserwatorów i francuskie media . "To nie była przepaść jaka dzieliła obie zawodniczki, to nie była różnica dwóch światów, ale różnica dwóch wszechświatów. Numer 1 rankingu i obrończyni tytułu wykonała swoją codzienną robotę w 51 minut" - donosił serwis dziennika "L'Equipe".

Iga Świątek po meczu we French Open. Polka zabrała głos

Sama zainteresowana po meczu krótko skomentowała swoje występy w mediach społecznościowych. "Drugi tydzień w Paryżu. Fajnie" - napisała po tym, jak przypieczętowała awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Polka skwitowała wpis hashtagiem, który na pierwszy rzut oka można przegapić. "Tym razem croissanty nad tiramisu" - napisała 22-latka, która znana jest z zamiłowania do popularnego włoskiego deseru. Liderka rankingu dała tym samym znać, że świetnie czuje się w Paryżu (symbolizowanego przez croissanty) i już zapomniała o tym, co działo się w Rzymie, gdzie musiała wycofać się z walki o trofeum.