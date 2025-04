Gorąco po półfinale w Madrycie. "Real nie potrzebuje pomocy sędziów"

To był kolejny pucharowy wieczór na Estadio Santiago Bernabeu z trzymającym w napięciu stylu Realu Madryt . Tym razem ofiarą "Królewskich" padł Real Sociedad . Goście odpadli w półfinale Copa del Rey, choć na stołecznym obiekcie prowadzili już 3:1 (i tym samym 3:2 w dwumeczu). Wtedy gospodarze odpowiedzieli dwoma ciosami. Gdy jednak wydawało się, że to koniec emocji, piłkarze z Anoety w 92. minucie za sprawą Mikela Oyarzabala strzelili gola dającego dogrywkę.

W dodatkowym czasie lepsi byli jednak "Los Blancos". Bramkę na wagę awansu do finału (26 kwietnia na La Cartusze w Sewilli) zdobył w 115. minucie Antonio Ruediger. Oznacza to, że w starciu o trofeum obejrzymy albo derbi madridleno, albo El Clasico. W środę Atletico zmierzy się na Metropolitano z Barceloną, by to rozstrzygnąć. Po pierwszej odsłonie rywalizacji jest 4:4.