Iga Świątek rozgromiła Chinkę. Popis Polki w Paryżu

W WTA nigdy ze sobą nie grały. Spotkały się natomiast dwukrotnie w kategorii juniorek. Oba mecze - w półfinałach Wimbledonu i turnieju w Tralagon - były zacięte, ale wygrała je Polka. W drugim z nich straciła seta.

To było jednak pięć lat temu. W sobotnie popołudnie na korcie Philippe’a Chatriera spotkały się dwie inne zawodniczki. Świątek zdeklasowała Chinkę.

Forma Świątek rośnie z każdym meczem

Być może na Polkę pozytywnie podziałała popołudniowa informacja, że z turnieju wycofała się jedna z dwóch jej najgroźniejszych rywalek - Jelena Rybakina. A może przygotowała się do turnieju wielkoszlemowego tak jak się powinno to robić i jej forma rośnie z każdym meczem.

W każdym raszynianka nie miała już takich, nawet najmniejszych problemów, jakie napotkała w poprzednich dwóch spotkaniach - z Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Claire Liu. Jedynym zagrożeniem dla Świątek było to, że może się zdekoncentrować, uwierzyć w to, że skoro idzie tak łatwo, to można grać nie na 100 procent. Ale do końca była skupiona.

Publiczność wspierała Chinkę, by wygrała choć gema

Pierwszy set Polka zamknęła w 28 minut. Poza tym, że nie straciła gema, to liczba przegranych 11 punktów robi wrażenie. Jedyny zacięty gem miał w samej końcówce, najlepsza obecnie tenisistka na świecie wykorzystała w nim trzecią piłkę setową.

Drugi set trwał jeszcze krócej - 23 minuty. Emocje pojawiły się tylko w piątym gemie. Publiczność wspierała Chinkę jak mogła, ale Wang nie była w stanie przełamać serwisu Świątek, choć doprowadziła do stanu równowagi. To wszystko na co było ją stać. Powalczyła również w szóstym gemie. Prowadziła 30:0. Ale to też na nic. Świątek nie pozwoliła jej nawet na honorowego gema.

Mecz jak w najlepszych momentach kariery Świątek

Licznik bije. Było to 10. kolejne zwycięstwo raszynianki na kortach Rolanda Garrosa i 24-ta wygrana w historii występów w tej imprezie. To nie ma jednak większego znaczenia. Świątek zgłosiła wielkie aspiracje do zwycięstwa w całym turnieju. Nie ma śladu po kontuzji z Rzymu, niepokoju, że na jej drodze jest Rybakina.



Raszynianka zagrała tak jak grała w najlepszych swoich momentach - podczas Roland Garrosa w 2020 roku i wiosną ubiegłego roku, kiedy wygrywała wszystko co się da i na koniec paryski turniej.

Olgierd Kwiatkowski

III runda turnieju singla kobiet Roland Garrosa

Iga Świątek (Polska, 1) - Wang Xinyu (Chiny) 6:0, 6:0

Statystyki meczu Iga Świątek 2 - 0 Wang Xinyu Wygrane break pointy 6 0 % wygranych break pointów 66% 0% Break pointy 9 0 Błędy serwisowe 13 14 Asy serwisowe 2 1 Punkty 50 17

