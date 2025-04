Pierwsze decyzje po straszliwym wypadku mistrza. Posypią się walkowery

Ekstraliga Żużlowa wyciąga wnioski po kraksie Taia Woffindena w niedzielnym sparingu Cellfast Wilków Krosno ze Stalą Rzeszów. 3-krotny mistrz świata trafił do szpitala z licznymi złamaniami. Wiadomo, że sezon ma z głowy i czeka go długa walka o powrót do zdrowia. Nieoficjalnie wiemy, że prezes Ekstraligi chce raz jeszcze skontrolować wszystkie stadiony pod kątem bezpieczeństwa. Sędziowie dostaną też wytyczne dotyczące band. Mają być one sprawdzane przed każdym meczem. Tym, którzy dopuszczą się niedbalstwa, grożą straszliwe konsekwencje.