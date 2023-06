A jednak ostrzeżenie dla Igi Świątek. "Niebezpieczna sytuacja". To może się zemścić

Szkoda, że nie dojdzie do meczu Świątek - Rybakina. Wszyscy mieli ogromny apatyt na ten pojedynek. Szkoda też, że Iga do tej pory nie grała z wymagającymi rywalkami, bo to może się zemścić w sytuacji, gdy nagle trafi na przeciwniczkę stawiającą większy opór. To niebezpieczna sytuacja. Z drugiej strony wykruszyły się już najgroźniejsze rywalki i Polka powinna bez problemów dojść do finału

~ powiedział Dawid Olejniczak