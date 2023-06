Iga Świątek wrzuciła szósty bieg i pewnie pokonała Chinkę Wang Xinyu 6:0, 6:0 , dzięki czemu awansowała do czwartej rundy turnieju Rolanda Garrosa . Po kontuzji z Rzymu najwyraźniej nie ma już ani śladu. Po wszystkim Polka przyznawała, że takie solidne zwycięstwo było jej bardzo potrzebne. "Na pewno da mi to dużo pozytywnej energii. Cieszę się, bo czułam, że w końcu wszystko zatrybiło" - mówiła przed kamerą Eurosportu. I dodała:

Associated Press / © 2023 Associated Press

Dominacja i ekspresowy awans. Iga Świątek - Xinyu Wang. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Rywalka Igi Świątek "totalnie zrezygnowana". "Aż żal było patrzeć"

Paweł Kuwik z Eurosportu jest obecny w Paryżu i z bliska widział, jak Chinka reagowała na wszystko, co działo się w meczu. Wyjaśnił, że nie wszystko pokazał realizator. "Ona była zszokowana po pierwszych gemach. Dość dużo spojrzeń rzucała w stronę trenera, boksu. Widać było totalną rezygnację . Iga wybiła jej tenis z głowy, nie popełniała błędów. To byłą totalna, momentami brutalna, dominacja Igi Świątek" - opowiedział na wizji.

Kibice są bezlitośni w ocenie sytuacji. Są rozczarowani Chinką, a jednocześnie zachwyceni Polką. "Wang przez cały mecz nie zdobyła punktu. Przecież to kuriozum, niedorzeczne", "Aż żal było patrzeć", "Znowu dwa bajgle. Nie mogę znaleźć słów, by opisać tę niesamowitą dziewczynę. Co za talent", "Iga jest w gazie. Nie dała szans rywalce", "Oglądanie Igi Świątek na korcie to prawdziwa poezja", "Mecz Świątek vs. Wang powinien odbywać się na korcie treningowym" - komentują w sieci.