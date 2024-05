Iga Świątek w tarapatach. Rywalka się odgraża, to będzie wielki hit

Byłam w ogromnych tarapatach, sama nie wiem, jak to się stało. Nie grałam dobrego tenisa, nie byłam w stu procentach obecna, nie spodziewałam się tak intensywnej gry w drugiej rundzie. Muszę zrobić tu pewną pracę, by być gotowa do każdej piłki (...). Może potrzebowałam zimnego prysznica, by wrócić do solidności

~ mówiła 22-latka na korcie