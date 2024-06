Iga Świątek przyjechała do Paryża, by na tamtejszej mączce bronić wielkoszlemowego tytułu, podbudowana triumfami w turniejach WTA w Madrycie oraz w Rzymie. Podczas rywalizacji w Italii polska tenisistka często odnosiła się do swojego serwisu . Tak było między innymi po ćwierćfinałowym boju z Amerykanką Madison Keys, wygranym przez naszą reprezentantkę 6:1, 6:3.