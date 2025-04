Sceny w Niemczech, gwieździe puściły hamulce. Na oczach kamer zaatakował kibiców

Sensacja w Pucharze Niemiec. Mistrz wyeliminowany przez 3-cio ligowca

Już trzy minuty po golu Taha stan rywalizacji wyrównał Marius Worl. Gospodarze zwietrzyli szansę na sprawienie sensacji, zwłaszcza że Bayer tego dnia nie był w najlepszej dyspozycji. Kolejny cios "Aptekarze" otrzymali tuż przed przerwą. Gola "do szatni" strzelił Maximilian Grosser i zrobiło się 2:1 dla Arminii . Xabi Alonso miał do dyspozycji około kwadransa, żeby wstrząsnąć swoimi podopiecznymi. Nie udało się.

Sceny po kompromitacji Bayeru. Granit Xhaka starł się z kibicami

Na nagraniu widać żywo gestykulujących fanów, z którymi w dyskusję wdał się Xhaka. Niewiele brakowało, by emocje eskalowały jeszcze bardziej i mogłoby dojść do rękoczynów. Kibice byli wściekli i sfrustrowani kompromitującym wynikiem, za co obwiniali podopiecznych Xabiego Alonso. Z ich werdyktem nie do końca zgadzał się najwyraźniej wicekapitan.