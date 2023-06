Zażartowali z Igi Świątek. Polka stała się bohaterką mema. Co za porównanie

Iga Świątek przed startem Rolanda Garrosa była wymieniana jako jedna z trzech faworytek do wygranej w turnieju. Polka miała rywalizować o triumf na kortach w Paryżu z Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną, ale reprezentantka Kazachstanu wycofała się już z French Open z powodu problemów zdrowotnych. To z kolei oznacza, że najpoważniejszą rywalką 22-latki jest Białorusinka, która o awans do ćwierćfinału zagra ze Sloane Stephens.

Polka z kolei przygotowuje się do meczu z Łesią Curenko i będzie zdecydowaną faworytką tego starcia. Tym bardziej że poprzednie spotkania turnieju w stolicy Francji wygrywała pewnie, za każdym razem akcentując swoją przewagę.

Roland Garros. Iga Świątek zmierza po triumf. I jest bohaterką memów

W starciu z Cristiną Bucsą liderka rankingu WTA straciła tylko cztery gemy (6:4, 6:0), podobnie było w meczu z Claire Liu. Mecz trzeciej rundy z Wang Xinyu był już popisem obrończyni tytułu, która wygrała 6:0, 6:0, co w żargonie tenisowym jest równoznaczne z "dwoma bajglami" (setami wygranymi do zera).

To właśnie do popularnego określenia nawiązali organizatorzy US Open, czyli wielkoszlemowej imprezy, którą przed rokiem wygrała raszynianka. Na twitterowym profilu turnieju pojawił się mem, na którym zestawiono zdjęcie tenisistki i bajgla. "Firma potrzebuje, byś znalazł różnice między tym zdjęciem i tym zdjęciem" - brzmi podpis, a pod nim odpowiedź: "To jest to samo zdjęcie", okraszone kadrem z serialu "The Office", na którym występuje postać znana jako Pam.

Pod wpisem US Open pojawiły się komentarze. "Ona chce tylko upewnić się, że każdy się naje" - zażartowała jedna z fanek. "Sprytne" - stwierdził ktoś inny. Nie brakowało jednak również mniej przychylnych komentarzy. "Ten tweet jest śmiesznie zły. Po prostu nie ma to sensu" - czytamy w jednym z wpisów. "Usuńcie to" - apelował ktoś inny. W sumie post z memem doczekał się ponad 65 tys. wyświetleń i ponad 800 polubień.

