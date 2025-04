Hiszpanie na takie spotkania mają swoje określenie - "partidazo", czyli w wolnym tłumaczeniu "wielki mecz". We wtorkowy wieczór Real Madryt zremisował na Santiago Bernabeu 4:4 z Realem Sociedad i był to dla "Królewskich" tzw. zwycięski remis, bo gwarantujący im awans do finału Pucharu Króla. Kluczową bramkę - już w dogrywce - zdobył Antonio Rudiger, a jego trafienie obserwowała z trybun wielka sportowa legenda, znana ze swej sympatii do "Los Blancos". Jej reakcja, uchwycona przez kamerę stała się hitem sieci.