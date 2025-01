Muchova już nie zagrozi Sabalence. 6:1 i zwrot akcji, Czeszka za burtą Australian Open

Pojedynek Naomi Osaka - Karolina Muchova zapowiadał się jako jeden z najciekawszych podczas środowej batalii na kortach Australian Open. Mimo to organizatorzy umieścili to spotkanie na dopiero czwartym co do ważności obiekcie w Melbourne Park. Japonka polowała na rewanż za porażkę poniesioną podczas ubiegłorocznego US Open. Wówczas obie również mierzyły się w pojedynku drugiej rundy i wtedy Czeszka wygrała 6:3, 7:6(5).

