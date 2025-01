Styczeń to czas intensywnych treningów, ale również ostatnia chwila na odpoczynek żużlowców przed rozpoczęciem sezonu. Gwiazda Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Krzysztof Buczkowski, wybrał się do USA, gdzie w towarzystwie najbliższych obejrzał hitowe starcie czołowych drużyn NBA. To jednak jedne z ostatnich chwil na relaks, ponieważ już wkrótce będzie miał przed sobą zadanie poprowadzenia swojej drużyny do awansu do PGE Ekstraligi. Zadanie nie będzie łatwe.