Oczekuję trudnej batalii. Ale Iga była już odpowiednio przetestowana w United Cup. To był trudny tydzień, z trudnymi meczami i trudnymi bitwami. Pojawiło się też wtedy zmęczenie. W Melbourne do tej pory mecze były łatwiejsze. To, że były krótkie, to akurat dobrze. Emma grała dużo więcej. Ale widziałem też, że zwycięstwa mocno ją napędziły. Z każdym meczem wyglądała lepiej

~ stwierdził belgijski szkoleniowiec w rozmowie z Eurosportem