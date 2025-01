Nie będzie powtórki finału w Australian Open. Sensacja na John Cain Arena

Tego chyba nikt w Melbourne się nie spodziewał. Qinwen Zheng mocno zaryzykowała przed Australian Open, nie zagrała wcześniej żadnego meczu, przystąpiła do Wielkiego Szlema z marszu. Wydawało się jednak, że pokonanie 97. w rankingu Laury Siegemund będzie jej obowiązkiem. A Niemka, świetna deblistka, sprawiła ogromną sensację, pokonała faworytkę 7:6(3), 6:3. Dla Chinki będzie to oznaczać spadek o co najmniej dwa miejsca na światowej liście.