Dla wielu polskich kibiców zajrzenie do telefonu i wyszkuanie wyniku ćwierćfinałowego spotkania Igi Świątek z Emmą Navarro będzie zapewne pierwszą czynnością po pobudce. To spotkanie zaplanowano na Rod Laver Arena jako drugie w sesji dziennej, już po zakończeniu starcia Eliny Switoliny z Madison Keys . Niemniej nie zacznie się ono przed godz. 3 w nocy w Polsce, a godz. 13 w stanie Wiktoria w Australii.

Dla porównania: najdłuższy mecz Igi w tej edycji AO to 81 minut w pojedynku z Kateriną Siniakovą , łącznie 4,5 godziny na korcie, 8:0 w setach i 11 przegranych gemów.

Iga ma już jednak w swoim tenisowym CV jedno bardzo długie spotkanie na Rod Laver Arena. W jedynym do tej pory swoim ćwierćfinale.

Dwa ponad trzygodzinne mecze Igi Świątek w Melbourne. A jeden, jeśli odliczymy zasuwanie dachu i suszenie kortu

Formalnie: w statystykach istnieją dwa takie mecze, bo tym drugim jest pasjonujący bój z Danielle Collins rok temu, w drugiej rundzie. Pasjonujący, bo w trzecim secie Amerykanka prowadziła już 4:1 na Rod Laver Arena, a Polka odpowiedziała jej pięcioma wygranymi gemami z rzędu. Mało tego, przy 2:4 wyszła ze stanu 0-40, gdy serwis znów nie był jej sprzymierzeńcem. Być może to właśnie wtedy Collins poczuła tak wielką niechęć do polskiej liderki rankingu WTA, która uwidoczniła się później podczas igrzysk.

Tamten mecz zakończył się 3 godzinach i 14 minutach, ale aż 17 trwało zasuwanie dachu i suszenie parkietu w pierwszym secie. Dla Świątek był to rewanż za półfinał z 2022 roku, gdy właśnie Collins nie pozwoliła jej awansować do pierwszego w karierze singlowego finału w Melbourne.

Martin Keep / AFP

Kaia Kanepi podczas meczu z Igą Świątek / Martin Keep / AFP

Estonka w swoim kraju była w cieniu Anett Kontaveit , która w najlepszym momencie kariery była światową "dwójką", tylko za plecami Igi Świątek. A jednocześnie nigdy nic osiągnęła w Wielkim Szlemie, zaledwie raz dotarła do ćwierćfinału.

Kanepi zaś w tych ćwierćfinałach była aż siedem razy, w każdym z czterech wielkoszlemowców. Po raz ostatni, właśnie wtedy, w 2022 roku. I to Świątek zamknęła jej drogę do pierwszego półfinału. I choć oficjalnie kariery nie skończyła, jej nazwiska nie ma na liście ITIA wśród osób nieaktywnych, to była zapewne ostatnie taka szansa. W czerwcu skończy 40 lat, ostatni mecz rozegrała siedem miesięcy temu podczas eliminacji Roland Garros.