Koszmar Szczęsnego. Co on zrobił? Niebywały błąd, nie mieści się w głowie

Polski bramkarz - któremu ponownie zaufał trener Hansi Flick - robił jeszcze co mógł, by zatrzymać piłkę, ale nie był w stanie zapobiec utracie bramki.

Radość portugalskich kibiców nie trwała długo. W 13. minucie - po interwencji arbitrów obsługujących system VAR - sędzia Danny Makkelie odgwizdał bowiem rzut karny dla FC Barcelona po tym, jak w "szesnastce" gości sfaulowany został Alejandro Balde. Do piłki podszedł Robert Lewandowski, doprowadzając do wyrównania .

Niebywały błąd Wojciecha Szczęsnego. Koszmar Polaka

W 23. minucie doszło jednak do katastrofy Wojciecha Szczęsnego i całej Barcelony. Polski bramkarz wyszedł do długiego podania daleko poza własne pole karne. Nie trafił jednak w piłkę, a zamiast tego zderzył się z Alejandro Balde. Wykorzystał to Vangelis Pavlidis, kolejny raz pakując piłkę do siatki.