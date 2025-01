Rywalizacja w Australian Open wkracza w decydującą fazę. We wtorek w drabince kobiecej wyłonione zostały pierwsze półfinalistki. Jako pierwsza awans do najlepszej czwórki wywalczyła sobie Hiszpanka Paula Badosa, ogrywając 7:5, 6:4 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Coco Gauff . Później do akcji wkroczyła liderka rankingu WTA i obrończyni tytułu - Aryna Sabalenka.