Swojego idola w sposób bardzo emocjonalny pożegnała Iga Świątek. - Chciałam opowiedzieć, jak cię doceniam i co znaczyła dla mnie twoja kariera. Byłeś i nadal jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam. Byłeś powodem, dla którego miałam dodatkową motywację. Dziękuję ci za to i dziękuję za bycie tak wspaniałą osobą również poza kortem. Twoja skromność to jest coś, co się rzadko spotyka u osób osiągających takie sukcesy. Ty zawsze pozostawałeś szczery. Dziękuję za bycie dobrą osobą i mam nadzieję, że będziesz cieszyć się tym innym etapem twojego życia, może też nowym etapem kariery. Teraz dla ciebie 'sky is the limit', mam nadzieję, że spędzisz wiele czasu z najbliższymi - powiedziała w nagraniu, które pojawiło się na jej Instagramie.