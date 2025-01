Dramat Szczęsnego w Lizbonie. Drugi błąd Polaka, Flick aż kipiał ze złości

Niestety po pół godziny gry znów 34-latek znalazł się w centrum uwagi, w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tym razem po jego interwencji sędzia odgwizdał rzut karny dla gospodarzy. Faulowany w szesnastce gości był Kerem Akturkoglu. Arbiter długo zastanawiał się nad potwierdzeniem pierwotnej decyzji, ale nie zmienił zdania i sam na sam z Polakiem stanął Vangelis Pavlidis . Piłkarz Benfici wytrzymał napięcie, dzięki czemu skompletował hat-tricka przed zejściem do szatni. Ogromną do niego cegiełkę dorzucił niestety Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny trzykrotnie skapitulował w Lizbonie. Koszmarny wieczór Polaka

Hansi Flick wprost szalał ze złości na ławce rezerwowych. Zapewne po wtorkowym wieczorze straci zaufanie do golkipera "Dumy Katalonii". A szkoda, ponieważ w poniedziałek w kierunku 34-latka padały budujące słowa. "Myślę, że to jeden z najlepszych transferów, jakich dokonaliśmy. Nie tylko ze względu na jego sposób gry, ale także ze względu na jego wsparcie dla zawodników. Wspaniale jest go widzieć i sposób, w jaki pokazuje swoje doświadczenie młodym piłkarzom" - przekazał Niemiec na konferencji prasowej.