Zagadką było to, na kogo Hansi Flick postawi w pierwszym meczu ligowym w 2025 roku. Ostatecznie wybór niemieckiego szkoleniowca padł nie na Polaka, a na o wiele mniej doświadczonego Inakiego Penę. To, że Hiszpan zagrał przeciwko Getafe, katalońskie media odebrały jako znak, że to on będzie pierwszym wyborem na rozgrywki La Liga. Pozostała jednak kwestia tego, czy zachowa to miejsce także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dziennikarze w tej kwestii zgodni nie byli, a Flick na konferencji wystawił Polakowi laurkę.