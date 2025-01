Trudna przeprawa faworyta PlusLigi. Kadrowicz Grbicia zmieniony, nieoczekiwana pomoc

Drużyna z Olsztyna przyjęła mistrzów Polski osłabiona. Z powodu kontuzji ze składu wypadł Moritz Karlitzek , podstawowy przyjmujący Indykpolu AZS. Mimo to gospodarze od początku spotkania naciskali na rywali. Jastrzębianie mieli początkowo problemy z przyjęciem zagrywki, ale po zablokowanym ataku Tomasza Fornala olsztyńska drużyna prowadziła 6:3. Mistrzowie Polski dość szybko opanowali jednak sytuację. Fornal zrewanżował się przeciwnikom dwoma asami serwisowymi, do tego doszedł blok gości - i objęli prowadzenie 12:9.

PlusLiga. Jastrzębski Węgiel miał problem w Olsztynie. Indykpol AZS postawił się faworytom

Początek drugiej partii to powtórka z pierwszej - ponownie prowadzenie Indykpolu AZS 6:3, tym razem przy zagrywkach Manuela Armoi. Problemy w ataku miał jednak Jan Hadrava, który nie skończył ani jednej z pięciu pierwszych piłek, i goście doprowadzili do remisu 8:8. Wówczas jednak olsztyńscy siatkarze jeszcze raz się zerwali i wygrali trzy kolejne akcje. Serię przerwał blok Norberta Hubera przy ataku Hadravy, po którym Mierzejewski zastąpił Czecha Danielem Gąsiorem. I choć jastrzębianie zmniejszyli straty do punktu, to ich zapędy nieco zahamował efektowny blok Dawida Siwczyka. Końcówkę gospodarze rozegrali zresztą popisowo. Zagrywkami pomógł Paweł Cieślik, wygrali 25:19.