Sensacyjne wpadki Szczęsnego, sypią się gromy. "Przechodzi ludzkie pojęcie"

Decyzja o tym, że to Wojciech Szczęsny stanie między słupkami w meczu z Benficą , wywołała sporo radości wśród fanów FC Barcelona. Nie tylko w Polsce, bo i hiszpańscy kibice "Dumy Katalonii" w przedmeczowej ankiecie "Mundo Deportivo" opowiadali się za Polakiem. Zapewne szybko jednak pożałowali, że to akurat nasz były reprezentant, a nie Inaki Pena wybiegł w podstawowym składzie. A być może to samo pomyślał sobie i sam zainteresowany.

