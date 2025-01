0:6 i 6:0, szaleństwo w meczu Magdaleny Fręch! Triumf Polki, pogromczyni Rybakiny odpada

Magdalena Fręch przybyła do Melbourne bez wygranego meczu w tym sezonie. W pierwszej rundzie Australian Open trafiła na rewelację ostatnich tygodni - Polinę Kudiermietową. Zawodniczka pochodząca z Łodzi odprawiła z turnieju finalistkę WTA 500 w Brisbane, wygrywając 6:4, 6:4. Po spotkaniu przyznała przed kamerami Eurosportu, że jeszcze niedawno miała złamany palec u nogi i dopiero od kilku dni sytuacja zaczęła się poprawiać. Dzięki temu mogła wrócić na wyższe obroty podczas treningów i lepiej przygotować się do zmagań w stolicy stanu Wiktoria. Reklama

W drugiej fazie turnieju przyszło jej się zmierzyć z Anną Blinkową. Rosjanka ma doskonałe wspomnienia związane z Melbourne, bowiem przed rokiem sprawiła ogromną sensację, eliminując finalistkę z sezonu 2023 - Jelenę Rybakinę. I to po legendarnym super tie-breaku w trzecim secie, zakończonym wynikiem 22-20. Nasza reprezentantka miała do tej pory bardzo niekorzystny bilans bezpośrednich starć przeciwko Blinkowej, wynosił on 1-4. Ich ostatni mecz miał jednak miejsce w 2022 roku, czyli jeszcze zupełnie innych czasach z perspektywy Polki. Teraz zawodniczka klubu KS Górnik Bytom otrzymała dobrą okazję do poprawy.

Magdalena Fręch w trzeciej rundzie Australian Open. Szalony mecz Polki z Rosjanką

Rosjanka rozpoczęła mecz znakomicie. Od początku starała się przejmować inicjatywę na korcie, dominowała. Jeszcze większej pewności nabrała w momencie, gdy wywalczyła sobie pierwsze przełamanie. Najpierw Fręch popełniła prosty błąd będąc przy siatce, który dał break point. Po chwili Blinkowa dopięła swego i wyszła na prowadzenie 2:0. Anna miała sporo komfortu, świetnie czuła się także w dłuższych akcjach. Magdalena próbowała czasami przejść do ataku, ale robiła to nieśmiało. W efekcie często była kontrowana. Niżej notowana tenisistka praktycznie nie popełniała też błędów i to zaowocowało rezultatem 6:0 po zaledwie 22 minutach gry. Reklama

Druga odsłona przyniosła nam totalny zwrot akcji na korcie. Fręch przycisnęła rywalkę i wywalczyła sobie okazje na przełamanie już w gemie otwarcia. Pojawiło się trochę więcej presji na rywalce, Rosjanka zaczęła popełniać błędy. Magdalena zamieniła drugiego break pointa w pierwsze prowadzenie w tym meczu. Po chwili Blinkowa starała się od razu odrobić stratę, miała dwie szanse na 1:1. Ostatnie cztery akcje trafiły jednak na konto Polki. Od tego momentu nasza reprezentantka przejęła pełną kontrolę nad wydarzeniami w tym fragmencie spotkania. Grała lepiej, a przy okazji korzystała z błędów popełnianych przez rozregulowaną przeciwniczkę. W efekcie odpowiedziała takim samym wynikiem, co rywalka. Dwa sety potrwały ledwie 48 minut.

Anna udała się na kilkuminutową przerwę, by nieco rozładować emocje po boleśnie przegranym secie. Ale Polka nie miała zamiaru się zatrzymywać, szła za ciosem. Przełamała już na starcie, a potem wyszła na 2:0. Blinkowa zaczepiła się na grę dopiero w trzecim gemie, przełamując serię ośmiu przegranych gemów z rzędu. Na szczęście Fręch nie pozwoliła rozkręcić się rywalce, szybko odpowiedziała pewnie utrzymanym podaniem.

W piątym gemie Rosjanka prowadziła już 40-0 przy swoim serwisie, zanosiło się na drugie "oczko". Polka walczyła jednak do końca i to się opłaciło. Doprowadziła do wyrównania, a potem break pointów. Drugą okazję zamieniła na kolejne przełamanie. Do końca spotkania Magdalena pilnowała już przewagi. W ostatnim gemie zawodniczka KS Górnik Bytom obroniła dwie okazje na przełamanie i triumfowała 0:6, 6:0, 6:2. Dzięki temu zameldowała się w trzeciej rundzie, gdzie zagra z Mirrą Andriejewą. 17-latka wróciła ze stanu 3:5 w trzecim secie oraz 6-8 w super tie-breaku i pokonała Moyukę Uchijimę 6:4, 3:6, 7:6(8).

