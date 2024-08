4:5 0-40 i nagły zwrot akcji w hicie rywalek Świątek. Wielka mistrzyni za burtą US Open

Naomi Osaka w znakomitym stylu przywitała się z tegorocznym US Open. W hicie pierwszej rundy pokonała Jelenę Ostapenko , rozgrywając koncertowe spotkanie. Zanotowała blisko 20 uderzeń kończących przy zaledwie 5 niewymuszonych błędach. Łotyszka nie grała źle, ale musiała uznać wyższość jeszcze lepiej dysponowanej rywalki.

Droga Japonki nie należała do najłatwiejszych. Po rywalizacji z tenisistką z czołowej "10" rankingu WTA przyszło jej się zmierzyć z zawodniczką, która jeszcze niedawno również przebywała w tym gronie. Mowa o Karoline Muchovej, która odbudowuje swoją pozycję w kobiecym tourze po 10-miesięcznej przerwie z powodu kontuzji nadgarstka . Półfinalistka ubiegłorocznego US Open na "dzień dobry" pokonała Katie Volynets w dwóch setach. Dzięki temu otrzymaliśmy kolejne elektryzujące starcie.

Emocje w sesji nocnej podczas US Open. Karolina Muchova pokonała Naomi Osakę

Pojedynek o awans do trzeciej rundy od początku stał na wysokim poziomie. Na starcie optyczną przewagę uzyskała Osaka. Wydawało się kwestią czasu, aż Japonka wywalczy sobie przewagę breaka. Czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu miała ku temu okazję w czwartym gemie, ale Czeszka oddaliła zagrożenie. Kilka minut później to Muchova niespodziewanie doczekała się swojej pierwszej okazji i od razu ją wykorzystała. Po tym zdarzeniu Naomi wyraźnie przygasła i nie potrafiła się już odrodzić do końca partii. Ostatecznie przegrała ją 3:6, gdyż na koniec jeszcze raz straciła własne podanie.