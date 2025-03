Adam Małysz nagle wypalił po sukcesie Pawła Wąska. "Przywiozę mu"

O komentarz do sukcesu 25-latka poproszono Adama Małysza , który weekend spędza w Zakopanem, gdzie zaplanowano konkursy Pucharu Kontynentalnego. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego na antenie Eurosportu swoją odpowiedź rozpoczął od skomentowania faktu, że jest to pierwsze polskie podium w sezonie. " Lepiej późno niż wcale " - stwierdził.

Skoki narciarskie. Adam Małysz wprost: Była wiara w Pawła Wąska

Dopytywany o to, czy ulżyło mu po sukcesie Wąska, Małysz przyznał, że już wiele osób spisywało trwający sezon na straty. "Ale cały czas jakaś wiara była, że Paweł w końcu pokaże, na co go stać. On od pewnego czasu był liderem kadry. A to podium było wywalczone, to nie był przypadek" - dodał.