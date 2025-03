Piotr Żyła zaskoczył po pytaniu o dalszą karierę. Śmiechem skwitował wyjazd do Planicy

Piotr Żyła był najlepszym polskim skoczkiem w weekendowej rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem. Mimo tego nie udało mu się wywalczyć dodatkowej kwoty dla Polski na Letnie Grand Prix. Zabrakło trzech punktów.

W sobotę Żyła był 15., a w niedzielę zajął siódme miejsce. Z Wielką Krokwią przywitał się skokiem na 67,5 metra, by w serii próbnej w niedzielę, która ostatecznie została anulowana, pofrunąć na 147. metr. Reklama

Piotr Żyła: w Planicy nie chodzi o stabilność, tam chodzi o coś innego

Wiślanin jeszcze przed zawodami w Zakopanem wiedział, że pojedzie na zakończenie sezonu do Planicy. Tam wystąpi w zawodach Pucharu Świata w lotach, zastępując Macieja Kota. Aż trudno w to uwierzyć, ale to będą pierwsze tej zimy poza Polską, w których Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wystąpią razem.

- Przede mną jeszcze rywalizacja w Planicy i na początku kwietnia Skok do Celu w Zakopanem. Jeszcze zatem trochę poskaczę. Baterie jeszcze nie są wyczerpane. Jeszcze mam trochę siły. Zresztą zdążę odpocząć między zawodami - przyznał Żyła.

38-latek nie był zadowolony ze swoich skoków w PK w Zakopanem. Wpływ na nie miały też z pewnością warunki, bo pod Tatrami wiało. Z tego powodu pod sam koniec odwołano serię finałową w sobotę. Akurat w momencie, kiedy Żyła był na prowadzeniu.

- Nie do końca jestem zadowolony ze swoich skoków w Zakopanem. Coś nie do końca mi tu grało. A jak mi wyszedł skok, to akurat odwołali serię finałową. W niedzielę miałem wielką frajdę ze skoku próbnego, bo sobie trochę poleciałam. Było tam jednak dużo powietrza pod nartami. W pierwszej serii konkursowej oddałem chyba najlepszy skok ze wszystkich, ale jednak coś nie zagrało z warunkami. Ten drugi nie był już jednak tak dobry. Na pewno mogłem skakać dużo lepiej, bo wiem, że mogę - mówił wiślanin. Reklama

Tak to jest z moją stabilnością w tym sezonie, jak z tymi skokami w Zakopanem. Potrafiłem skoczyć 147 metrów, ale też 67,5 m. Mam nadzieję, że lepiej pod tym względem będzie w Planicy, choć tam o stabilność już nie chodzi. Tam chodzi o coś innego ~ śmiał się Żyła.

Rywalizacja w Słowenii już od wielu lat wieńczy sezon, a zespoły mają w sobotę pożegnalne party. Wielu skoczkom, którzy mierzą się z presją przez cały sezon, tam właśnie puszczają hamulce. To gwarantuje świetną zabawę na skoczni i dalekie loty, choć Żyła przestrzega, że wcale tego czasu nie wolno traktować jak wakacji.

- Finałowe zawody zawsze są specyficzne. Zwłaszcza w Planicy. Tam już jest inny stan umysłu. Można powiedzieć, że czuć już trochę wakacje, ale jak się wyjdzie na górę, to nie myśli się już tak o wakacjach. Emocje rosną, a serce zaczyna bić mocniej i wtedy człowiek myśli tylko o tym, by popełnić jak najmniej błędów, bo nie byłoby one zbyt fajne na tej skoczni - mówił Żyła.

Co dalej z karierą Żyły? Zaskakujące plany wiślanina

Za wiślaninem zaraz będzie 20. sezon Pucharu Świata. Czy kolejny wchodzi w rachubę?

- Raczej nie inaczej. Mam plany na kolejny sezon. Przemyślałem sobie to, jak było tej zimy i jakbym chciał, żeby było. Nie chodzi już nawet o same wyniki, ale o samopoczucie. W ostatnich dwóch tygodniach czułem się naprawdę fajnie. Miałem swój rytm. I mam takie plany na kolejne lata - zaskoczył Żyła, który jednak nie przyznał, jak długo chciałby skakać. Reklama

