Wielki wieczór Wąska. Tak wyglądały kulisy. "Nie wiedziałem, co się dzieje"

Cieszynianin o udział w dekoracji drżał do samego końca. Różnica między nim a czwartym Manuelem Fettnerem wynosiła zaledwie 0,6 punktu. Od razu wątek ten poruszył Kacper Merk z Eurosportu. "Nie do końca wiedziałem co się dzieje. Fajne, naprawdę fajne uczucie" - odpowiedział mu krótko sobotni bohater. Wcześniej, tuż przed swoją próbą najadł się on natomiast sporej ilości stresu. "Chciałem się skoncentrować na tym, co mam do zrobienia, ale cały czas gdzieś ta koncentracja uciekała przez to co się działo wokół. Finalnie chyba dobrze wyszło" - oznajmił.