Ostatnie konkursy sezonu przed nami. Złe wieści, Polacy mogą nie wystąpić

Przed nami finałowy weekend ze skokami narciarskimi na najwyższym poziomie. Sezon zwieńczą zawody w Planicy, która co roku jest gospodarzem ostatnich konkursów. Tam wybierają się oczywiście "Biało-Czerwoni". O pucharowe punkty rywalizować będzie rywalizować Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i wracający do Pucharu Świata Piotr Żyła .

W ostatnim konkursie wystąpi tylko najlepsza "30". Występ Polaków zagrożony

Co więcej blisko strefy zagrożenia plasuje się Kamil Stoch, bowiem ze 123 punktami zajmuje 27 miejsce. Bez szans na występ w ostatnim konkursie zdaję się być Żyła. Zajmuję on 35 lokatę ze stratą 39 punktów do Wolnego. Pewni występu są jedynie dwaj najlepsi Polscy skoczkowie tego sezonu, Aleksander Zniszczoł (19 miejsce, 227 punktów) oraz Paweł Wąsek (13 miejsce, 568 punktów). Ostatnia szansa na zmianę swoich lokat i zapewnienie sobie miejsca w top "30", aby wystąpić w wieńczących sezon zawodach indywidualnych to konkurs piątkowy.