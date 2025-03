Zdecydowało 0,6 punktu. Tak Paweł Wąsek wywalczył podium w Lahti [WIDEO]

Ostatni konkurs indywidualny w tym sezonie Pucharu Świata z tych rozgrywanych na dużych skoczniach przyniósł upragnione 3. miejsce Pawła Wąska . Niewielu raczej spodziewa się, by 25-latek mógł wskoczyć na "pudło" w którymś z dwóch konkursów w Planicy, bo jak na razie nie pokazywał się z olśniewającej strony na obiektach mamucich. Sobotnie zawody w Lahti jawiły się więc jako ostatnia szansa na polskie podium, bo niedzielę na Salpausselce w Lahti odbędzie się rywalizacja duetów.

Puchar Świata w Lahti: Oto skok, który dał Wąskowi 3. miejsce

Zawodnik z Cieszyna zastosował się dziś do starej zasady Adama Małysza i oddał dwa równe skoki. W pierwszej serii osiągnął 127 metrów, a w rundzie finałowej wylądował 50 centymetrów dalej, a więc tylko 2,5 metra zabrakło mu do rozmiaru skoczni. Polakowi udało się odeprzeć atak Philippa Raimunda, Niemiec przegrał ostatecznie 3. lokatę o zaledwie 0,6 punktu. Konkurs wygrał Anze Lanisek (131 i 128 m, nota 276,9), a drugi był Stefan Kraft (127,5 i 126,5 m, strata do Słoweńca 6,1 pkt, przewaga nad Wąskiem 6,9 pkt).