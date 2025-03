Koszmar w Zakopanem, nie tak miało być. Polacy stracili ważne miejsca

Najlepszym z Polaków w Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem był Piotr Żyła . W niedzielę zajął on siódme miejsce, a w sobotę w jednoseryjnym konkursie był 15.

W "10" meldował się jeszcze Kacper Juroszek , który był ósmy w sobotę. W niedzielę jednak popełnił błąd i wylądował poza "30", ale to był zawodnik, który bardzo dobrze spisywał się w Pucharze Kontynentalnym tej zimy. To był jeden z jego najlepszych sezonów na tym szczeblu zmagań.

Piotr Żyła jest niezadowolony ze swojej formy w tym sezonie. “Cały czas wierzę w to, że się obudzę”. WIDEO

Okrojony skład Polaków na Letnie Grand Prix i Puchar Kontynentalny w skokach

- Bardzo pechowo ułożyły się dla nas te konkursy w Zakopanem. Nawet bym tego nie przewidział. Nie dość, że trafialiśmy na złe warunki, to do tego Piotrkowi Żyle zabrakło niewiele, by powiększyć kwotę startową na Letnie Grand Prix. Z kolei Klemensowi Joniakowi zabrakło punktu, żebyśmy na początku lata w Pucharze Kontynentalnym mogli wystawić sześciu zawodników - powiedział Wojciech Topór, trener kadry B, w rozmowie z Interia Sport.