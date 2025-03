Młody sportowiec ratuje swoją karierę. To ostatnia szansa

Żużel. Wybrzeże Gdańsk. Miłosz Wysocki: Nie chcę kończyć kariery

Sezon 2024 był bardzo zły - zarówno dla Wysockiego, jak i dla samego Wybrzeża. Zawodnik w Metalkas 2. Ekstralidze wykręcił średnią biegową w wysokości 0,642. Wygrał tylko jeden z 53 wyścigów . Zatracił gdzieś swój największy atut (starty), kompletnie nie radził sobie też na dystansie. Brak punktów juniorów też miał wpływ na spadek Wybrzeża, które pierwszy raz w historii sportowo spadło do najniższej klasy rozgrywkowej . Do tej pory wszystkie spadki były następstwem problemów finansowych. - Niestety przede mną ostatni rok w gronie juniorów. Bardzo dziękuję trenerowi Leszkowi (Kędziorze - dop. red.) za to, że we mnie uwierzył i wziął mnie pod swoje skrzydła. W sezonie chcę mu się odwdzięczyć bardzo dobrą jazdą. Pracuję nad wykręceniem wysokiej średniej, żeby nie skończyć kariery, tylko jechać dalej. Kocham żużel i nie chcę kończyć - powiedział Wysocki w wywiadzie dla portalu polskizuzel.pl.

Żużel. Krajowa Liga Żużlowa. Miłosz Wysocki najlepszym juniorem w lidze?

Sam zawodnik ambitnie podchodzi do treningów. Ostatnio po każdym zjeździe z toru podchodził do trenera i do starszych kolegów, aby przeanalizować swoją jazdę. W sezonie 2025 chce być czołowym juniorem w Krajowej Lidze Żużlowej. - Do tego dążę - przyznał. - W klubie zaczynam wszystko od nowa. Mam nowego trenera i mechanika. Uważam, że to wszystko fajniej działa. Podoba mi się zgranie z mechanikiem. Pytam się go, co mogę zmienić, on odpowiada, przekazuję swoje odczucia. Tak możemy "grać". W tamtym roku czegoś takiego nie było - dodał.



Wysocki za słabsze występy mocno "obrywał" od kibiców. - Nie jest to łatwe, ale ja nie biorę tego do siebie. Robię swoje, wiem, co zrobiłem źle i nad czym muszę pracować. Zimę przepracowałem na 100 proc. W sumie jeszcze pracuję nad poprawą formy, bo z dnia na dzień nie da się tego zrobić. Praca, trening i tyle - podsumował.