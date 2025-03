Stało się w Lahti. Wąsek wreszcie na podium Pucharu Świata, historyczny wynik Polaka

Skoczkowie w Lahti nie mają w tym roku ani chwili wytchnienia . Sobota to istny maraton, zwłaszcza dla czołowych nazwisk. Po dwóch seriach treningowych nadeszły kwalifikacje, a następnie przyszedł czas na główne danie dnia, czyli konkurs o punkty Pucharu Świata . Niestety do głównych zmagań nie dostało się aż dwóch podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Austriaka kompletnie zawiedli Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczoł .

Pierwszemu z panów źle wiodło się od samego początku, wobec czego kibice mogli spodziewać się wpadki. Negatywnie zaskoczył ich za to drugi najwyżej sklasyfikowany Polak w klasyfikacji generalnej . Po obiecujących treningach, najgorsza próba przyszła akurat w kluczowym momencie. Cieszynianin kompletnie się pogubił, nie dolatując nawet do 90 metrów.

Nie był to koniec złych wieści z Finlandii. Kolejne dotyczyły już konkursu. Kiepsko zaprezentował się w nim Maciej Kot (106,5 m), który z miejsca wypisał się z walki o awans do czołowej trzydziestki. Daleki od satysfakcjonującej odległości był również Kamil Stoch (115 m). Wielokrotny mistrz olimpijski niestety podzielił los młodszego kolegi i serię finałową oglądał z perspektywy trybun. Honoru "Biało-Czerwonych" obronili za to Dawid Kubacki (117,5 m) oraz Paweł Wąsek (127 m).