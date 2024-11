Umowa Polaka obowiązywała jednak do końca trwającego sezonu, a niedawno pojawiły się informacje, jakoby nasz przyjmujący mógł odejść z Perugii po naprawdę udanym okresie, który spędził w Perugii. Mówiło się o możliwych przenosinach do Turcji czy Japonii.

Kamil Semeniuk zostaje. To już oficjalne

- Kamil Semeniuk to niesamowity zawodnik. Jest gwarancją spokoju. Zawodnikiem, który w najważniejszych momentach jest naszą najważniejszą postacią . Ani Turcja ani Japonia nie mogły nam go zabrać. Trener Lorenzetti również chciał tego, by Kamil został na dłużej - tak skomentował tę decyzję Gino Sirci dla "Perugia Today".

Co więcej, Polak zasłużył na bardzo wyraźną podwyżkę. "Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem przedłużenia współpracy nieoficjalnie słyszeliśmy o tym, że Semeniuk walczy o podwyżkę kontraktu. I to się udało. Niewykluczone, że polski przyjmujący będzie miał najwyższy kontrakt w lidze włoskiej. Wcześniej słyszeliśmy, że może liczyć na ok. 700 tys. euro, ale wszystko wskazuje na to, że Semeniuk zarobi jeszcze więcej za sezon" - poinformowała Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego".