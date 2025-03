Gigantyczne problemy Realu. Do UEFA dotarły haniebne filmy. To może być wstrząs

Nie milkną echa rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów w Madrycie. Doszło tam do derbowego starcia między Atletico a Realem, zakończonego serią rzutów karnych. Z awansu cieszyli się "Królewscy", ale jak się okazuje - dzisiaj to oni znaleźli się w poważnych tarapatach. Ich rywale dostarczyli właśnie do UEFA cztery nagrania, na których widać skandaliczne zachowanie gwiazd "Los Blancos" po końcowym gwizdku. Grozi im nawet kara zawieszenia.